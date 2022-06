Do Mobilfestu sa okrem videofilmu možno zapojiť aj fotografiou

Košice 3. júna (TASR) – Do siedmeho ročníka Mobilfestu sa možno zapojiť nielen videofilmom, ale aj fotografiou vytvorenou mobilným telefónom. Cieľom tohto medzinárodného festivalu je rozvíjať kreativitu. Jeho súčasťou môže byť každý, kto má chuť tvoriť. Pre TASR to za Súkromnú školu umeleckého priemyslu filmovú v Košiciach povedal Peter Bercik.



Súťažné kategórie sú rozdelené podľa veku, a to deti do 14 rokov, študenti a žiaci od 14 do 18 rokov a dospelí. Diela môžu byť nakrútené výlučne prostredníctvom mobilného telefónu v minimálnej dĺžke 30 sekúnd a maximálnej dĺžke päť minút. Čo sa týka filmov, tie môžu byť hrané, dokumentárne, animované. Prihlásiť možno aj videoklip či art video. "Mobilfest sa počas uplynulých rokov stal pevnou súčasťou kreatívneho koloritu aj kultúrnych udalostí v Košickom kraji. Navyše každý ročník priniesol i novinky. V tomto roku to bude prezentácia Košického kraja aj formou fotografií," povedala riaditeľka školy Jarmila Uhríková. Fotografie môžu byť vytvorené takisto len mobilom.



Do súťaže sa možno prostredníctvom webovej stránky mobilfest.eu zapojiť do 15. septembra. Jeden súťažiaci môže prihlásiť viac filmov a fotografií. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie cien a premietanie víťazných filmov je naplánované na október.



"Prihlásené diela posúdi umelecká porota zložená z odborníkov z filmového a televízneho fachu. Čestným predsedom je skladateľ, hudobník, spevák a zabávač Marián Čekovský, výkonným riaditeľom Walter Uhrík," dodal Bercik s tým, že v porote sú aj režiséri Peter Hrabinský, Jaroslav Kerner a Peter Kováčik.



Od pilotného ročníka v roku 2013 sa do súťaže zapojilo viac ako 200 videí, pričom najmladší súťažiaci mal tri roky a najstarší 70.