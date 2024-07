Do modernizácie centra KOMUCE investovalo mesto 350.000 eur

Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Do obnovy Komunitného multifunkčného centra (KOMUCE) na banskobystrickom sídlisku Sásová investovala samospráva v tomto roku približne 350.000 eur. Vyriešiť sa podarilo dlhodobý problém s kanalizáciou, modernizáciou prešli aj interiérové priestory zariadenia sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V zariadení sociálnych služieb na Krivánskej ulici sa podarilo po rokoch vyriešiť dlhodobý problém s kanalizáciou. Rekonštrukciou v uplynulých mesiacoch prešli aj nebytové miestnosti centra, v ktorých vznikli priestory pre spoločenské aktivity a záujmovú činnosť klientov. Využívané sú napríklad na stretnutia s rodinnými príslušníkmi či spoločné podujatia.



"Vytvorili sme pre nich malé obývačky, kde sa radi stretávajú, vedú neformálne rozhovory, spomínajú a sledujú dianie na ulici. Upravili sme obe jedálne, kaplnku, pribudla relaxačná i počítačová miestnosť, ktoré sme zariadili novým nábytkom. Novinkou je ďalšia ergomiestnosť, v ktorej klienti vyrábajú sviečky či mydlá, alebo sa hrajú spoločenské hry," priblížila vedúca odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici Ivana Kružliaková.



Do KOMUCE na sídlisku Sásová boli v rámci obnovy zakúpené aj nové elektrické polohovateľné postele, výškovo nastaviteľné jedálenské stolíky, hygienické stoličky, čističky vzduchu a ďalší nábytok. Za posledný rok samospráva do stavebných prác a modernizácie priestorov centra investovala približne 350.000 eur.



"Som rád, že sa nám postupne darí skvalitňovať a modernizovať aj zariadenia sociálnych služieb, aby sa v nich naši klienti cítili príjemne, mohli sa socializovať a oddýchnuť si. Súčasťou rekonštrukcií je aj zveľaďovanie, zefektívnenie a optimalizácia priestorov, ktoré slúžia pre zamestnancov a sociálnych pracovníkov KOMUCE. Vo všetkých zariadeniach zároveň budujeme aj bezbariérové kúpeľne, ktoré uľahčujú prácu opatrovateľkám pri starostlivosti o imobilných prijímateľov sociálnych služieb," dodal banskobystrický primátor Ján Nosko.