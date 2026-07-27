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Do modernizácie škôl v Trnavskom kraji pôjde sedem miliónov
Na Gymnáziu a Strednej športovej škole Jozefa Herdu v Trnave kraj buduje nový cykloprístrešok a v pláne je aj výstavba športovej haly.
Autor TASR
Trnava 27. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) aktuálne investuje do modernizácie stredných škôl sedem miliónov eur. Ide o finančné prostriedky z vlastného rozpočtu krajskej samosprávy, no vo veľkej miere aj z eurofondov. Informoval o tom hovorca Úradu TTSK Peter Kováčik.
„Na župnom gymnáziu v Piešťanoch kompletne rekonštruujeme chemické, biologické a fyzikálne laboratóriá, zatiaľ čo na gymnáziu vo Vrbovom modernizujeme fyzikálno-chemické laboratórium. Na oboch školách budú tiež vymenené rozvody aj vybavenie. Okrem toho v krátkom čase odštartuje rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte pri elektrotechnickej priemyslovke v Piešťanoch. Na župnej škole v Rakoviciach navyše napredujeme v budovaní ďalšieho moderného skleníka pre praktickú výučbu,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Na Gymnáziu a Strednej športovej škole Jozefa Herdu v Trnave kraj buduje nový cykloprístrešok a v pláne je aj výstavba športovej haly. Okrem toho sa v Trnave na Strednej priemyselnej škole technickej čoskoro začnú stavebné práce na vybudovaní nového športového areálu. Stredná priemyselná škola stavebná bude mať bezlepkovú kuchyňu a jedáleň.
V Dunajskej Strede prebiehajú práce napríklad na Spojenej škole Gyulu Szabóa, kde sa počas prázdnin zatepľujú obvodové plášte aj strechy, menia sa staré okná, inštaluje sa fotovoltika, LED osvetlenie a robia sa debarierizačné opatrenia. Na neďalekej Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským sa zase pracuje na novej tartanovej dráhe a doskočisku.
Na Záhorí prechádza premenou areál gymnázia v Skalici, kde sa stavia nová bezbariérová športová zóna s multifunkčným ihriskom na volejbal, bedminton či streetball a s workoutovým zázemím. Ide o plynulé pokračovanie aktivít po tom, čo kraj na jar dokončil rekonštrukciu laboratórií na skalickom a senickom gymnáziu. Tieto zmodernizované priestory už čoskoro získajú aj nové interiérové vybavenie pre praktickú výučbu.
„Na župnom gymnáziu v Piešťanoch kompletne rekonštruujeme chemické, biologické a fyzikálne laboratóriá, zatiaľ čo na gymnáziu vo Vrbovom modernizujeme fyzikálno-chemické laboratórium. Na oboch školách budú tiež vymenené rozvody aj vybavenie. Okrem toho v krátkom čase odštartuje rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte pri elektrotechnickej priemyslovke v Piešťanoch. Na župnej škole v Rakoviciach navyše napredujeme v budovaní ďalšieho moderného skleníka pre praktickú výučbu,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Na Gymnáziu a Strednej športovej škole Jozefa Herdu v Trnave kraj buduje nový cykloprístrešok a v pláne je aj výstavba športovej haly. Okrem toho sa v Trnave na Strednej priemyselnej škole technickej čoskoro začnú stavebné práce na vybudovaní nového športového areálu. Stredná priemyselná škola stavebná bude mať bezlepkovú kuchyňu a jedáleň.
V Dunajskej Strede prebiehajú práce napríklad na Spojenej škole Gyulu Szabóa, kde sa počas prázdnin zatepľujú obvodové plášte aj strechy, menia sa staré okná, inštaluje sa fotovoltika, LED osvetlenie a robia sa debarierizačné opatrenia. Na neďalekej Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským sa zase pracuje na novej tartanovej dráhe a doskočisku.
Na Záhorí prechádza premenou areál gymnázia v Skalici, kde sa stavia nová bezbariérová športová zóna s multifunkčným ihriskom na volejbal, bedminton či streetball a s workoutovým zázemím. Ide o plynulé pokračovanie aktivít po tom, čo kraj na jar dokončil rekonštrukciu laboratórií na skalickom a senickom gymnáziu. Tieto zmodernizované priestory už čoskoro získajú aj nové interiérové vybavenie pre praktickú výučbu.