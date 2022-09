Do MŠ a ZŠ v Dolnom Kubíne sa po prázdninách vrátilo 3200 detí

Dolný Kubín 6. septembra (TASR) – Do desiatich materských a šiestich základných škôl (ZŠ) v Dolnom Kubíne sa po dvojmesačných prázdninách vrátilo viac ako 3200 detí. Brány ZŠ prvýkrát prekročilo 253 žiakov prvých ročníkov. Do materských škôl (MŠ) zavítalo prvýkrát 210 škôlkarov. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



"V materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc viac ako 2630 detí. Oproti minulému školskému roku ide o mierny nárast, ktorý spôsobil nástup ukrajinských detí. Začiatkom septembra nastúpilo do desiatich MŠ okolo 750 detí," uviedol vedúci odboru školstva na meste Michal Švento. Samospráva tento rok prijala do MŠ všetky deti, ktorých rodičia prejavili o vzdelávanie záujem.



V štyroch ZŠ zriadených mestom sa bude tento rok vzdelávať 2016 detí. Najviac žiakov sa momentálne vzdeláva na ZŠ Janka Matúšku, celkom 730. Nastúpilo do nej aj najviac prvákov, a to 75. Za ňou nasleduje ZŠ Martina Kukučína so 650 žiakmi. Trojicu uzatvára ZŠ Petra Škrabáka so 430 žiakmi. V ZŠ s MŠ Kňažia sa aktuálne učí 206 žiakov. Do neštátnych základných a materských škôl nastúpilo takmer 600 detí.



Všetky základné a materské školy sú podľa Šventa pripravené na zvládnutie školského roka. "Tento rok sa v našich školách vzdeláva aj päťdesiatka ukrajinských detí. V základných školách je 40 detí a v materských desať," uviedol.