Do Národného týždňa manželstva sa zapoja aj organizácie Prešova

Prešov 9. februára (TASR) - Do Národného týždňa manželstva sa počas nasledujúceho týždňa zapoja aj múzeá, hvezdárne, divadlá, osvety i knižnice Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Hovorkyňa krajskej samosprávy Daša Jeleňová informovala, že pre návštevníkov chystajú od pondelka 10. februára špeciálny program i zvýhodnené vstupné. Iniciatívou podujatí je podpora manželstva.



"V poradí 15. ročník podujatia pod názvom Národný týždeň manželstva sa uskutoční už tradične v týždni osláv sv. Valentína, v tomto roku konkrétne od 10. do 16. februára," uviedla Jeleňová. Jednotlivé kultúrne organizácie PSK si pre manželské páry i ďalších záujemcov pripravili bohatý program zameraný na vzťahy, lásku a manželstvo. Návštevníci si môžu vybrať z pestrej ponuky workshopov, besied, prednášok i výstav. Pripravené sú aj rôzne súťaže či zvýhodnené vstupné.



"Hlavnou aktivitou bude Valentínsky beh, keďže tohtoročná iniciatíva má podtitul ´Beh na dlhú trať´. Netradičný valentínsky beh sa uskutoční 15. februára na sídlisku Šváby v Prešove, a to aj pod záštitou predsedu kraja Milana Majerského. Podmienkou trojkilometrového behu je registrácia vo dvojici," upozornila hovorkyňa.



Zoznam jednotlivých podujatí v konkrétnych organizáciách nájdu záujemcovia na webovej stránke PSK.