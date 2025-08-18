Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch hľadajú riaditeľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. septembra.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. septembra. Rezort o tom informoval na webe.

Zároveň vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta jediného člena predstavenstva Nemocnice budúcnosti Martin. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. septembra.
