Do Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch hľadajú riaditeľa
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. septembra.
Bratislava 18. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. septembra. Rezort o tom informoval na webe.
Zároveň vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta jediného člena predstavenstva Nemocnice budúcnosti Martin. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. septembra.
