Do Národopisného múzea v L. Hrádku viac nezateká, vymenili strechu

Liptovský Hrádok 5. decembra (TASR) – Budova Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku má novú strechu. Pôvodná krytina bola v havarijnom stave. Pre TASR to potvrdil zástupca riaditeľa Liptovského múzea pre správu objektov a technickú prevádzku Jiří Přibyl.



"Toto múzeum je jedným z objektov Liptovského múzea s výnimočnou expozíciou ovčiarstva, umiestnenou v rekonštruovanom podkroví. Počas rokov došlo k havarijnému stavu pôvodnej strešnej krytiny a následnému zatekaniu do expozície," konkretizoval zástupca riaditeľa.



Práce spustili na konci augusta a ukončili 30. novembra. Stálo to 175.000 eur bez DPH, renováciu zaplatili z prostriedkov zriaďovateľa múzea, Žilinského samosprávneho kraja. Výsledkom prác je podľa Přibyla odstránenie havarijného stavu i zvýšenie ochrany drevených konštrukcií krovu a interiéru podkrovia. "V neposlednom rade prispeje k ochrane vystaveného unikátneho zbierkového fondu," dodal.