Do Naše Mesto sa v Michalovciach zapojilo viac ako 100 dobrovoľníkov

Michalovce 16. júna (TASR) - Mesto Michalovce sa zapojilo do celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto. Spolu s ním sa na ňom podieľali i viaceré súkromné firmy. Do ulíc Michaloviec v uplynulých dňoch vyrazilo viac ako 100 dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do desiatich rôznych aktivít. TASR o tom informovala referentka odboru komunikácie a marketingu mesta Marcela Andréová.



Ako povedala, zamestnanci mestského úradu obnovili náter oplotenia Základnej školy na Moskovskej ulici. Ďalšia skupina sa venovala skrášleniu exteriéru Komunitného centra na Mlynskej ulici. Vysadili tam okrasné kvety a stromčeky, vymaľovali staré pneumatiky aj vstupnú bránu. Ruku k dielu priložili aj členovia miestnej občianskej a poriadkovej služby, ktorí sa zamerali na odstraňovanie čiernych skládok v piatich lokalitách.



Zamestnanci dvoch súkromných firiem strávili deň s klientmi Michalovského domova seniorov, pre ktorých pripravili rôzne individuálne aj skupinové aktivity. Opakovane sa do dobrovoľníckej akcie zapojili aj zamestnanci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce, ktorí sa tento rok postarali o nový náter oplotenia futbalového štadióna na Hviezdoslavovej ulici. Do podujatia prihlásilo po druhý raz aktivity aj občianske združenie Za poznaním, ktoré sa snaží dobudovať Školu pod nebom vo vnútrobloku ulíc Hollého a Jilemnického. Minulý rok vysadili levanduľové záhony, tento rok si naplánovali aj údržbu a zveľadenie pieskoviska, náter lavičiek či kosenie.



Pracovníci z istej súkromnej spoločnosti sa rozhodli skrášliť vonkajšie priestory mestských detských jaslí na Markušovej ulici. Dobrovoľníci z ďalšej spoločnosti zase vybudovať pre deti v Materskej škole na Masarykovej ulici Chodník pre bosé nôžky.