Náučný park deda Siváňa budú zdobiť nové umelecky vyrezávané lavičky

Babín 2. augusta (TASR) - Ľudoví rezbári zo Slovenska a z Poľska budú v Babíne od 16. do 20. augusta vyrábať drevený mobiliár z lipových klátov. Umelecky vyrezávané lavičky s motívmi zvierat typických pre oravskú prírodu sa stanú súčasťou náučného parku deda Siváňa, ktorý v Babíne vznikol pred dvoma rokmi. Za obec o tom TASR informoval Miroslav Žabenský.



"Zámerom projektu je naviazať na tvorbu významných ľudových rezbárov, tvorivo ju konfrontovať, prezentovať a popularizovať podoby tradičnej i súčasnej rezbárskej umeleckej tvorby. Tiež zaúčať mladých záujemcov do tajov rezbárskeho remesla a prezentovať ich potenciál," uviedol Žabenský.



Dodal, že majstri v Babíne svojou tvorbou vzdajú hold zosnulým výnimočným babínskym rezbárom Štefanovi Siváňovi staršiemu a mladšiemu. Pokúsia sa interpretovať aj ich tvorbu cez vlastné výtvarne postupy a videnie sveta.



Výsledky práce rezbárov a ich učňov budú sprístupnené výstavou, ktorá potrvá od 20. augusta do konca októbra.