Do nemocníc v D. Kubíne, Čadci a Ružomberku poputuje vyše 21 mil. eur

Martin 4. novembra (TASR) - Do nemocníc v Dolnom Kubíne, Čadci a Ružomberku poputuje podpora z eurofondov viac ako 21 miliónov eur. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) to oznámil počas odštartovania prác na novej nemocnici v Martine.



Podotkol, že projekty sa podarilo podporiť napriek končiacemu sa programovému obdobiu. "Som presvedčený, že neexistuje lepšia investícia ako zdravie ľudí. Každé investované euro sa totiž zúročí vo vyššej kvalite života na Slovensku," uviedol Lengvarský.



V Dolnom Kubíne sa zrekonštruuje JIS oddelenie neurológie a obnoví sa prístrojové vybavenie Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou. V Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci sa vďaka eurofondom zmodernizuje technické vybavenie vrátane CT prístroja či pojazdného RTG prístroja. V Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok pribudne chirurgický pavilón.



Rezort zdravotníctva spustil podľa Lengvarského aj schému na podporu ambulancií všeobecného lekárstva v ohrozených regiónoch. "Celkovo pribudne 170 ambulancií. Modernizujeme oddelenia v ústavnej psychiatrickej starostlivosti, rozširujeme sieť mobilných i kamenných hospicov či investujeme do agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a do ďalších oblastí," dodal.