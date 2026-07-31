< sekcia Regióny
Do nemocnice prijali neznámeho muža: Polícia žiada verejnosť o pomoc
Osoba je vysoká približne 170 centimetrov, štíhlej postavy. Zdanlivý vek má 60 až 65 rokov.
Autor TASR
Nové Zámky 31. júla (TASR) - Polícia v Nových Zámkoch žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení osoby neznámej totožnosti. Do nemocnice v Nových Zámkoch bol 23. júla prijatý pacient mužského pohlavia neznámej totožnosti. Muž pri sebe nemal žiadne doklady a z dôvodu neurologickej choroby si sám na svoje meno nespomína, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Osoba je vysoká približne 170 centimetrov, štíhlej postavy. Zdanlivý vek má 60 až 65 rokov. Má krátke šedivé vlasy, šedivé fúzy, bradu - strnisko a hnedé oči. Oblečené mal športové krátke nohavice čierno-bielej farby s nápismi HawaiiWave, tielko modrej farby s potlačou s nápisom DLX project. Obuté mal sandále čiernej farby zn. Kappa. Na ľavej nohe a ľavej ruke má muž tetovania s nápisom OLGA a na chrbte nápis HOROR MORTIS.
Akékoľvek informácie k osobe je možné podať polícii na telefónnom čísle 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo do súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Osoba je vysoká približne 170 centimetrov, štíhlej postavy. Zdanlivý vek má 60 až 65 rokov. Má krátke šedivé vlasy, šedivé fúzy, bradu - strnisko a hnedé oči. Oblečené mal športové krátke nohavice čierno-bielej farby s nápismi HawaiiWave, tielko modrej farby s potlačou s nápisom DLX project. Obuté mal sandále čiernej farby zn. Kappa. Na ľavej nohe a ľavej ruke má muž tetovania s nápisom OLGA a na chrbte nápis HOROR MORTIS.
Akékoľvek informácie k osobe je možné podať polícii na telefónnom čísle 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo do súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.