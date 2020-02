V Ružomberku ležia ďalší štyria ľudia s podozrením na koronavírus

Ružomberok 26. februára (TASR) – Do vojenskej nemocnice v Ružomberku priviezli v stredu ďalších štyroch pacientov s podozrením na ochorenie spôsobené koronavírusom 2019-nCoV. Ide o rodinu, ktorá bola na lyžovačke v Taliansku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že bližšie informácie poskytne neskôr.



Infekciu koronavírusom u 37-ročného pacienta, ktorého v utorok (25. 2.) priviezli do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku, nepotvrdili. Výsledky vyšetrení sú negatívne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že muža prepustia domov vo štvrtok (27. 2.).



Pacient srbského pôvodu, ktorý žije s rodinou v Ružomberku, mal suchý kašeľ a zvýšenú teplotu. Keďže sa nachádzal v oblasti s výskytom koronavírusu, privolaná záchranná služba ho priviezla na kliniku infektológie.



Na Slovensku otestovali doteraz 90 vzoriek s podozrením na koronavírus



Na Slovensku do stredajšieho poobedia otestovali 90 vzoriek s podozrením na ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR informovalo, že všetky laboratórne testy mali doteraz negatívny výsledok.



Rezort zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že situáciu pedantne sleduje a problematiku rieši. Pripravenosť Slovenska na nový koronavírus bude témou štvrtkovej (27. 2.) Bezpečnostnej rady SR.



K dispozícii sú aj nepretržité call centrá vo všetkých regiónoch Slovenska. Odborníci na telefonických linkách poskytujú informácie k aktuálnej situácii, týkajúcej sa výskytu nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.



Aktuálne v rámci call centra funguje deväť telefonických liniek, ktoré sú prístupné pre verejnosť 24 hodín, sedem dní v týždni. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk.