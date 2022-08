Do Nitry dorazil štvrtý kus Berlínskeho múru

Nitra 11. augusta (TASR) – Do Nitry vo štvrtok dorazil ďalší kus Berlínskeho múru. Priamo z Berlína ho doviezol primátor Marek Hattas a hlavný architekt mesta Viktor Šabík. Element v tvare L doplní už osadené tri fragmenty na budúcom Námestí slobody medzi VÚB bankou a Farskou ulicou. "Nitra je prvým slovenským mestom, ktoré získalo originálne kusy bariéry. Zároveň budeme mať v Nitre svetový unikát, pretože na jednom mieste budú osadené časti vonkajšej aj vnútornej konštrukcie múru," skonštatoval primátor. Štvrtý fragment bude osadený po verejnej architektonickej súťaži.



Prvé fragmenty Berlínskeho múru priviezli do Nitry v októbri minulého roka. Symbol slobody bol oficiálne odhalený počas spomienkového stretnutia pri príležitosti Dňa boja za slobodu 17. novembra. Nitra sa stala iba 18. mestom, v ktorom vzácne fragmenty zápas o slobodu pripomínajú.



Berlínsky múr stál od 13. augusta 1961 do 9. novembra 1989. Bol dlhý 165 kilometrov, z toho 45 kilometrov tvorilo hranicu medzi východným a západným Berlínom, 120 kilometrov oddeľovalo západný Berlín od Nemeckej demokratickej republiky. Múr bol vysoký 3,6 metra, tvorilo ho 45.000 blokov, jeden vážil 2,7 tony. Po obvode bolo viac ako 300 strážnych veží a 20 vojenských bunkrov.