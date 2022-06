Do Nitry prichádzajú utečenci z oblastí najviac zasiahnutých vojnou

Nitra 26. júna (TASR) - V Nitre našlo dočasné útočisko 3230 ľudí, ktorí ušli pred vojnou na Ukrajine. Podľa mestskej organizácie, ktorá sa o utečencov stará, má Nitra po Bratislave druhú najpočetnejšiu komunitu ľudí s dočasným útočiskom z Ukrajiny.



Hneď po začiatku vojny poskytuje utečencom v Nitre pomoc Kontaktné miesto pre pracovnú a vedomostnú mobilitu (COMIN). Pred časom ho zriadilo mesto, aby pomáhalo cudzincom, ktorí žijú a pracujú v Nitre. Od 28. februára, teda štyri dni po vypuknutí vojny, začalo pomáhať Ukrajincom. "Do mesta prichádzali vo veľkom počte a žiadali o pomoc. Vedenie mesta činnosť COMIN rozšírilo o krízové riadenie, koordináciu aktivít a riešenie potrieb ľudí s dočasným útočiskom, a tiež o podporu inštitúciám a obyvateľom, ktorí odídencom pomáhali," uviedla Ivona Fraňová z mestského úradu.



Prvých päť týždňov COMIN fungoval najmä ako krízové miesto pre ľudí s dočasným útočiskom. Zabezpečoval základné služby a pomoc odídencom pri vybavovaní ubytovania, stravy, materiálnej pomoci, lekárskej starostlivosti, dávok v núdzi a sociálnej pomoci. Informovalo tiež odídencov o ich o právach a povinnostiach. Podľa Fraňovej presúval štát na samosprávu veľa zodpovednosti nie len pri riešení krízy, ale aj pri integrácii odídencov. Mesto preto muselo kapacity COMIN-u neustále rozširovať. "Preťaženosť a jazyková bariéra pracovníkov mestského úradu spôsobila, že COMIN musel pomáhať aj jednotlivým odborom úradu, ktorým agenda neúmerne narástla," skonštatovala Fraňová.



Aj napriek tomu, že časť odídencov sa vrátila na Ukrajinu, stále do Nitry prichádzajú ľudia z oblastí najviac zasiahnutých vojnou. "Zároveň sa mení ich štruktúra a potreby. V Nitre často nemajú rodinné ani iné väzby, na rozdiel od odídencov, ktorí prichádzali v prvých týždňoch vojnového konfliktu. Ľudia, ktorí prichádzajú teraz, sú viac odkázaní na pomoc organizácií a inštitúcií a zároveň sa zmenšuje predpoklad, že sa po zlepšení situácie vrátia do domovskej krajiny, pretože ich domovy boli zničené. Pokračujúcou úlohou COMIN-u je poskytovať najmä tejto kategórii odídencov komplexné krízové a integračné poradenstvo," dodala Fraňová.