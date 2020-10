Do Nižného Klátova chodia aj Košičania, obávajú sa nedostatku testov

Nižný Klátov 31. októbra (TASR) – Množstvo Košičanov využíva na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 odberné miesto v Nižnom Klátove v okrese Košice-okolie. Ak to bude takto pokračovať, podľa starostky obce Gabriely Staníkovej nebudú mať dostatok testov.



Podľa jej slov počítali so 620 obyvateľmi, ktorí by sa mohli v obci otestovať. V Nižnom Klátove je približne 200 rodinných domov a ďalších 400 chát. Chatári majú v tejto obci prevažne prechodný pobyt. „Chodia sem úplne cudzí ľudia, ktorí tu nemajú ani chaty. Košičania, ktorí využívajú naše odberné miesto, tvoria asi 30 percent,“ povedala pre TASR. Podľa jej slov by nebol problém kapacitne zvládnuť domácich obyvateľov. „Pokiaľ nám takto budú chodiť Košičania, testy nám budú určite chýbať,“ dodala starostka s tým, že odhadom otestujú zhruba 1000 ľudí.



Zároveň kritizovala organizáciu operácie Spoločná zodpovednosť, samospráva si podľa jej slov musela takmer všetko zabezpečiť sama. Za najväčší nedostatok považuje nedostatok ochranných rukavíc. „Ministerstvo obrany nám dalo 40 párov rukavíc. Obec ich na vlastné náklady nakúpila pre všetkých, aby bola zabezpečená maximálna ochrana zdravia,“ spresnila.



Rad záujemcov o testovanie v obci sa predlžoval aj počas obedňajšej prestávky, keď ho tvorili desiatky ľudí. Dovtedy stihli otestovať 141 obyvateľov, všetky testy boli negatívne. Na otestovanie čakal aj 40-ročný Tomáš z uvedenej obce. Na celoplošnom testovaní sa rozhodol zúčastniť aj preto, že to vníma ako zodpovednosť a svoju povinnosť. „Robilo sa trošku veľa zmien, ale myslím, že sa to dá zvládnuť. Neviem, ako je to v meste, ale tu na dedine myslím, že v pohode,“ povedal. Ako uviedol zástupca starostky Ján Hlavačka, pomohlo by, ak by bol prijatý a striktne dodržiavaný návrh na dodržiavanie časov testovania podľa abecedného poradia priezvisk záujemcov.



Dominik Áron, ktorý bol na dohľad na odberné miesto do Nižného Klátova pridelený za armádu, skonštatoval, že testovanie v obci prebieha bez problémov. Záujemcom odporúča, aby mali občiansky preukaz nachystaný napríklad vo vrecku, aby mali voľné ruky na ich dezinfikovanie.