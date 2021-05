Do Noci múzeí a galérií sa Bojnický zámok zapojí i on-line

Bojnice 5. mája (TASR) - Program v priestoroch Bojnického zámku, ale i vo virtuálnom svete pripravilo pri príležitosti Noci múzeií a galérií Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Návštevníkom 15. mája ukáže i priestory, ktoré bežne nevidia. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



"Už od roku 1977 si múzeá na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň múzeí. Myšlienku tohto dňa ešte viac umocnila tradícia každoročne organizovanej Noci múzeí a galérií, ktorá odkrýva tajomstvá múzeí bežne skryté pred zrakmi verejnosti," spomenula Gordíková.



Bojnické múzeum tohtoročný program podujatia rozdelilo do dvoch etáp. "Počas dňa čakajú na návštevníkov na prehliadkovej trase Bojnického zámku viaceré zaujímavé obohatenia. V rámci Galerijného okruhu si hostia budú môcť naživo pozrieť reštaurovanie zbierkového predmetu a spoznať čaro tejto zaujímavej a zároveň náročnej práce. Zámocký okruh bude doplnený o 360-stupňové video odkrývajúce verejnosti neprístupné priestory Bojnického zámku," priblížila Gordíková.



Vo večerných hodinách sa podľa nej program presunie do on-line priestoru. "Návštevníkov prostredníctvom internetu múzeum zavedie na terasy a balkóny zámku. Komentované 360-stupňové video o skrytých miestach pamiatky postupne predstaví jednotlivé zastavenia vrátane balkóna Huňadyho sály či rekonštruovanej terasy Stredného hradu," doplnila.



Po zotmení sa Bojnický zámok odeje do pestrých farieb. "Atmosférové osvetlenie zámku ešte viac umocní slávnostný nádych tohto dňa," dodala Gordíková.