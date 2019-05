Do Noci múzeí a galérií sa zapojilo aj košické Východoslovenské múzeum

V budove Divízie na Hviezdoslavovej ulici VSM predstavuje 650-ročnú históriu košického erbu, no i 180 rokov v Košiciach na fotografii a iné.

Košice 18. mája (TASR) – Pri príležitosti Noci múzeí a galérií má svoje brány v sobotu večer otvorené aj Východoslovenské múzeum v Košiciach. Pre návštevníkov okrem iného pripravilo i tvorivé dielne.



„VSM v hlavnej Historickej účelovej budove na Námestí Maratónu mieru prichystalo jedno prekvapenie a to je prezentácia majstrovských medailí tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji,“ povedala pre TASR Katarína Ščerbanovská z VSM s tým, že verejnosti budú sprístupnené do 26. mája.



Medaily majú tradičný okrúhly tvar a sú vyrobené zo zliatiny medi a zinku s finálnou úpravou zlátením, niklovaním a patinovaním pre jednotlivé stupne. Hlavným motívom je korčuľujúci a strieľajúci hokejista, za ktorým sú výrezom zobrazené tri tatranské štíty – Gerlachovský, Lomnický a Kriváň.



V rámci Noci múzeí a galérií je v rovnakej budove návštevníkom sprístupnená napríklad aj výstava Doba ľadová či Francúzske filmové hviezdy. Výstava o formovaní Československa je spojená s tvorivou dielňou na tému Vytvor si Štefánikov denník.



„Veľmi obľúbený je aj drevený kostolík z Kožuchoviec na dvore múzea. Raz za čas sa do neho dá ísť pozrieť. Napríklad dnes je ten čas,“ povedala.



V budove Divízie na Hviezdoslavovej ulici VSM predstavuje 650-ročnú históriu košického erbu, no i 180 rokov v Košiciach na fotografii a iné. Pre návštevníkov sú do polnoci otvorené aj Miklušova väznica, samotná Katova bašta, pamätný dom Františka II. Rákocziho Rodošto a Dom remesiel. Tam je pripravená aj tvorivá dielňa pod názvom Fortieľ majstra hrnčiara.



Ščerbanovská uviedla, že návštevníci sa do múzea vracajú aj po tomto podujatí, najmä ak ich nejaká výstava zaujme a chcú mať na ňu viac času.



„Noc múzeí vznikla ako oslava, presne 18. mája je Medzinárodný deň múzeí, ktorý od roku 1977 oslavujú múzeá v Európe. Je to taká vďaka našim návštevníkom, že chodia a my sa im chceme odvďačiť aj takým netradičným spôsobom,“ uzavrela.