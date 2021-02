Do nového Detského kardiocentra už presťahovali všetkých pacientov

Bratislava 25. februára (TASR) – Do nového Detského kardiocentra (DKC) sa už podarilo presťahovať všetky oddelenia vrátane detských pacientov. Na štvrtkovom brífingu to potvrdil generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave Mongi Msolly. Na jednom mieste je tak vďaka blízkosti ústavu a kardiocentra možná komplexná zdravotná starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až do staroby.



Nové zariadenie, ktorého otvorenie spomalila pandémia nového koronavírusu, začalo fungovať v stredu (24. 2.). Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura ho označil za "krásne a moderné centrum" na vysokej úrovni. Verí, že pôjde o dôstojný priestor pre malých pacientov a ich rodičov, ale aj pre personál, ktorý tam bude pracovať.



Dokončenie DKC podľa neho prináša množstvo medicínskych aj ekonomických výhod, efektívnejšie využívanie prístrojov, ako sú CT a magnetická rezonancia. Úzka spolupráca oboch pracovísk umožní kvalitatívne neporovnateľnú starostlivosť o kardiovaskulárnych pacientov.



Staré pracovisko doposiaľ ročne navštevovalo okolo 10.000 pacientov. Nové DKC má ambulantnú časť, lôžkovú časť, dve kardiochirurgické sály, jednu hybridnú katetrizačnú sálu a ďalšie priestory, napríklad na výučbu. Súčasťou DKC je aj hotelové ubytovanie pre rodičov detí s kapacitou 18 postelí. Jeho výstavba si vyžiadala približne 20 miliónov eur, ďalšie náklady si vyžiadalo napríklad prístrojové vybavenie.