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Do novej haly v CTParku Košice sa presťahuje logistická spoločnosť
Spoločnosť už v CTParku Košice Airport využíva dve haly s výmerou 1270 a 3500 štvorcových metrov (m2).
Autor TASR
Košice 2. júla (TASR) - Vo vznikajúcej hale KSC 17 v CTParku Košice bude mať novú pobočku logistická spoločnosť Dachser Slovakia. Ako TASR informovala PR manažérka Marta Fandlová, dokončenie výstavby haly za 45 miliónov eur je naplánované na štvrtý kvartál tohto roka.
Spoločnosť už v CTParku Košice Airport využíva dve haly s výmerou 1270 a 3500 štvorcových metrov (m2). V rámci modernizácie sa z nich presťahuje do novej haly triedy A s plochou 5300 m2. Nové priestory umožnia spoločnosti využívať kapacitu na 8000 paletových miest pre kontraktnú logistiku a zároveň by sa mala zdvojnásobiť aj plocha crossdockového terminálu. Vzniknúť by tam mohlo približne 27 pracovných miest.
„Potvrdzuje sa, že východné Slovensko je región s významným potenciálom a dokáže ponúknuť špičkový štandard industriálnych nehnuteľností,“ skonštatoval riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.
Halu KSC 17 stavajú v blízkosti letiska. Logistická nehnuteľnosť má mať plochu približne 61.000 m2, pričom má využívať aj environmentálne riešenia vrátane solárnych panelov, tepelných čerpadiel a elektronabíjačiek. Súčasťou areálu sú aj retenčné nádrže na dažďovú vodu, hmyzie hotely či včelie úle.
Spoločnosť už v CTParku Košice Airport využíva dve haly s výmerou 1270 a 3500 štvorcových metrov (m2). V rámci modernizácie sa z nich presťahuje do novej haly triedy A s plochou 5300 m2. Nové priestory umožnia spoločnosti využívať kapacitu na 8000 paletových miest pre kontraktnú logistiku a zároveň by sa mala zdvojnásobiť aj plocha crossdockového terminálu. Vzniknúť by tam mohlo približne 27 pracovných miest.
„Potvrdzuje sa, že východné Slovensko je región s významným potenciálom a dokáže ponúknuť špičkový štandard industriálnych nehnuteľností,“ skonštatoval riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.
Halu KSC 17 stavajú v blízkosti letiska. Logistická nehnuteľnosť má mať plochu približne 61.000 m2, pričom má využívať aj environmentálne riešenia vrátane solárnych panelov, tepelných čerpadiel a elektronabíjačiek. Súčasťou areálu sú aj retenčné nádrže na dažďovú vodu, hmyzie hotely či včelie úle.