Do novej mestskej bytovky sa nájomníci nasťahujú ešte v tomto roku

Ružomberok 21. decembra (TASR) – Nájomníci sa do nového mestského bytového domu na Plavisku v Ružomberku budú môcť nasťahovať ešte v tomto kalendárnom roku. V stredu to potvrdil ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



Pôvodne avizovaný termín sťahovania museli v úvode decembra zrušiť pre technické, právne a administratívne komplikácie. Podľa primátora riešili niekoľko problémov, pre ktoré nebolo možné pustiť nájomníkov do bytov. "Bytovke chýbalo súpisné číslo, v bytoch neboli nainštalované elektromery ani merače tepla. Najväčším problémom však bola prípojka k elektrickej energii. Vďaka dobrej spolupráci s energetikmi sa nám podarilo stihnúť zabezpečiť pripojenie k elektrine ešte v tomto mesiaci," uviedol Kubáň.



Ružomberský primátor konkretizoval, že nájomníci sa budú môcť do svojich príbytkov sťahovať od 28. decembra.



Nájomný bytový dom na Plavisku začali stavať v októbri minulého roka. Stojí v bývalom areáli Technických služieb v širšom centre mesta a nachádza sa v ňom 39 bytov. Mesto na projekt použilo okrem vlastných zdrojov aj dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby i úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.