Do školy na Skalickej ceste v Bratislave sa žiaci vrátia 11. septembra

Bratislava 6. septembra (TASR) - Do vynovených priestorov Školy pre mimoriadne nadané deti na Skalickej ceste v Bratislave, ktorú začiatkom júla zachvátil požiar, by sa mali žiaci vrátiť na budúci týždeň. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ školy a vlastník budovy finalizuje jej zariaďovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Montujeme nábytok, dokončujeme drobné elektroinštalačné práce a kabeláže. Tento týždeň ešte čakáme na správu od hygieny. Žiaci sa v prvom týždni budú venovať mimoškolským aktivitám a do vynovených priestorov školy nastúpia od pondelka 11. septembra," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Júlový požiar zničil priestory prvého poschodia, najmä zborovne, chodby, kabinetu a kuchynky, ale poznačil aj zvyšok školy. Kraj ihneď pristúpil k sanácii škôd a realizácii opatrení na stabilizáciu budovy i zamedzenie vzniku ďalších škôd.



Vybraný zhotoviteľ najskôr priestory vyprázdnil a vyčistil. Následná rekonštrukcia pozostávala z odstránenia zhoreniska, búracích prác, demontáže podláh, výmeny poškodených okien, opravy časti vonkajšej fasády a omietok, dekontaminácie priestorov i obnovy elektroinštalácie. Pribudli nové omietky, podlahy či okná. Práce sa týkali aj ostatných poschodí, keďže boli značne zadymené. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave zabezpečil hygienické, ako aj toxikologické merania priestorov.



K požiaru došlo 1. júla v skorých ranných hodinách. Po uhasení našli záchranári mŕtve mužské telo. Požiar mal byť vytvorený úmyselne. Krátko pred ním horeli aj viaceré motorové vozidlá v areáli jednej z firiem na Pestovateľskej ulici.