Do nových cestovných poriadkov v Trnave zapracovali pripomienky

Trnava 10. decembra (TASR) - Mesto Trnava zapracovalo viacero pripomienok verejnosti do nových cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy (MAD), ktoré vstúpia v polovici decembra do platnosti. Väčšina úprav sa týka liniek číslo 4 a 5, ktorými dochádzajú ľudia do práce na Strojárenskej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



"Pri linke číslo 4 sme posunuli večerné spoje na Boge o päť minút, dva expresné spoje tejto linky sme nahradili bežnými, počas voľných dní sme predĺžili začiatok spoja z Námestia SUT namiesto Železničnej stanice, aby aj Kopánka a Družba mali spoj na poobednú zmenu na Strojárenskú ulicu," priblížil Erik Matovič z odboru dopravy Mestského úradu v Trnave.



Oproti pôvodnému plánu sa posilnia aj spoje liniek číslo 4 a 5 v čase okolo 18.00 h. "Mesto, žiaľ, nedostalo včas informáciu o tom, že časť zamestnancov prešla z osemhodinovej zmeny na dvanásťhodinovú, preto sme s týmto v pôvodnom návrhu grafikonu nepočítali. Po tom, ako nás zamestnanci týchto podnikov kontaktovali, sme upravili časy odchodov aj príchodov s cieľom vyjsť v ústrety cestujúcim do maximálnej možnej miery," doplnil. Bližšie informácie o zmenách v cestovných poriadkoch platných od polovice decembra sú zverejnené na webovej stránke mesta.



Súčasťou zmien grafikonu trnavskej MAD je od 15. decembra okrem iného aj zníženie počtu liniek z 13 na sedem a s tým súvisiaca zmena cestovných poriadkov. Niektoré linky budú jazdiť v špičke každých 15 minút. Menia sa tiež ceny cestovných lístkov. Cestovanie hromadnou dopravou bude od 15. do 20. decembra bezplatné. MAD v Trnave zabezpečuje spoločnosť Arriva Trnava.