Do obce Plavecký Štvrtok sú v súčasnosti prejazdné len dva vstupy

Bratislava/Plavecký Štvrtok 31. marca (TASR) - V obci Plavecký Štvrtok počas noci na pondelok začali budovať dezinfekčné brány, rovnako zátarasami zneprejazdnili všetky lesné cesty. Opatrenia, o ktorých starosta obce Radoslav Benkovič informoval na sociálnej sieti, súvisia s výskytom nákazy slintačky a krívačky na farme v Plaveckom Štvrtku.



"V súčasnosti sú priechodné len dva prejazdy do obce, žiadame vodičov motoristov o minimalizovanie prejazdu cez obec," oznámil Benkovič. Upozornil, že v čase dopravnej špičky musia šoféri rátať so zdržaním.



Na sociálnej sieti takisto zdieľa opatrenia na zabránenie prenosu nákazlivého ochorenia. O prijímaných krokoch bude informovať priebežne. "Čaká nás veľa práce a ťažkých rozhodnutí," avizuje.



„Všetky ostatné opatrenia súvisiace s výskytom nákazy prijímajú prevádzkovatelia farmy a kompetentné orgány, nemám o tom bližšie informácie,“ doplnil Benkovič pre TASR. Cíti ľútosť s chovateľmi i samotnými zvieratami v dôsledku avizovaného radikálneho kroku, ktorým má byť celý chov utratený. Rovnako vníma zneistenie drobnochovateľov, ktorí majú obavy o svoj dobytok. "Zvýšené napätie v obci neregistrujem, samozrejme, vnímam rozdielne názory na ochorenie i spôsob zabránenia jeho šíreniu, pripomína mi to časy covidu," priznal starosta.



Výskyt slintačky a krívačky medzi dobytkom na farme v Plaveckom Štvrtku potvrdili v nedeľu (30. 3.) Tamojšia farma sa stala piatym chovom, kde sa na Slovensku nákaza vyskytla. Podľa informácií ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa nákaza pravdepodobne dostala do chovu z farmy v maďarskej obci Levél, odkiaľ ju mohol priniesť pracovník približne 17. marca. Na farme v Plaveckom Štvrtku je vyše 3500 kusov dobytka, celý chov bude musieť byť utratený.



Vláda na svojom mimoriadnom pondelkovom rokovaní rozhodla o vyčlenení desiatich miliónov eur z rezerv, určené sú na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Taktiež schválila, že policajtom budú pri plnení úloh súvisiacich s výskytom ochorenia pomáhať vojaci.