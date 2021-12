Do obecnej knižnice v Beluši pribudlo takmer 90 nových titulov

Beluša 25. decembra (TASR) – Takmer 90 nových titulov pribudlo do obecnej knižnice v Beluši v Púchovskom okrese. Do rozšírenia knižničného fondu investovala samospráva 1000 eur z obecného rozpočtu.



Ako informovala Jana Huliačková zo sekretariátu obecného úradu, knižnica v Beluši získala svoj prvý prírastkový fond ešte v roku 1954. Z pôvodných 860 kníh sa rozšíril na dnešných asi 30.000 zväzkov detskej literatúry, literatúry pre dospelých a odbornej literatúry. Tento rok do knižničného fondu pribudlo 86 nových titulov.



„Pri výbere kníh sme sa držali atribútu aktuálnosti a atraktívnosti, pričom na zreteli sme mali aj rôznorodosť žánrov. Pri niektorých tituloch sme po objednaní čakali na ich vydanie, teda v našej knižnici pribudli skutočne horúce novinky,“ skonštatovala Huliačková.



Čitatelia sa podľa nej môžu tešiť na známych slovenských, českých i zahraničných autorov, detektívky, kriminálne príbehy, ľúbostné romány, beletriu či náučnú literatúru s historickým nádychom. Do portfólia obec zakúpila aj biografiu Karla Gotta a biografický román Jozefa Banáša o Tomášovi Baťovi. Nechýbajú ani tituly z povinnej literatúry pre školákov, poézia i populárne tituly súčasnej literatúry.