Do obnovenej polikliniky v Detve sa vrátili záchranka a detská lekárka

Detva 18. marca (TASR) – Do obnovenej polikliniky v Detve sa v týchto dňoch vracajú ďalší lekári. Z dočasných priestorov v budove detvianskeho mestského úradu sa do budovy presťahovala záchranka. Zdravotnú starostlivosť v obnovenej ordinácii poskytuje aj detská lekárka Janka Wrede. „Fungujú tiež fyzioterapeutická aj pľúcna ambulancia, kardiológia by mala začať pracovať v najbližších dňoch,“ informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke.



Kompletná rekonštrukcia detvianskej polikliniky prišla po viac ako 40 rokoch jej prevádzky. Aby mohli lekári poskytovať zdravotnú starostlivosť aj počas stavebných prác, rekonštrukciu rozdelili do dvoch etáp. Prvá sa začala vlani v marci a ukončili ju 30. júla. V auguste minulého roka sa časť lekárov presunula do pôvodných ambulancií a niektorí do náhradných miestností. Vo svojich obnovených priestoroch už vlani začiatkom jesene boli napríklad traja všeobecní lekári pre dospelých a kožná lekárka. V druhej etape pracovníci zrekonštruovali rozvody, vodu, elektrinu a kúrenie.



V rámci obnovy robili tiež stavebné úpravy v detskej ambulancii. Namontovaná je aj plošina pre imobilných pacientov na prístupovom schodisku. Rekonštrukcia sa týkala aj úpravy okien na chodbách, aby sa mohlo v čakárni ľahšie vetrať. Kompletne sú zrekonštruované sociálne zariadenia, nové sú vnútorné stierky a aj nátery. Okrem toho rozšírili portfólio poskytovaných služieb o RTG diagnostiku, a tiež o gynekologickú ambulanciu.



„Mesto na projekt získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 779.000 eur. K tomu treba pripočítať 41.000 eur ako povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta. Tiež sme financovali všetky ďalšie výdavky spojené s rekonštrukciou, ktoré sa nedali zahrnúť do projektu,“ uvádza primátor mesta Ján Šufliarský na stránke mesta s tým, presné čísla budú známe až po vyúčtovaní celého projektu. Mesto Detva je vlastníkom budovy od roku 2011.