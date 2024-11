Do obnovy infraštruktúry chce L. Mikuláš investovať 4,5 milióna eur

Liptovský Mikuláš 15. novembra (TASR) - Samospráva v Liptovskom Mikuláši plánuje v budúcom roku investovať do obnovy dopravnej infraštruktúry 4,5 milióna eur. Radnica chce pritom na tento účel získať z externých zdrojov 1,3 milióna eur. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie primátora mesta.



Podľa vedúceho odboru dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Gabriela Lengyela chcú pri plánovaní rekonštrukcií postupovať podľa technického stavu ciest a chodníkov a miery ich využívania. "Pomôžu nám aj výsledky pasportu, ktorý sme robili teraz na jeseň. Jeho výsledkom bude 3D mapa mesta, v ktorej uvidíme presný technický stav ciest a chodníkov, ich dĺžku, šírku, povrchovú úpravu a ďalšie dôležité veci," vysvetlil Lengyel.



Najväčšou navrhovanou akciou je rekonštrukcia Alexyho ulice za 1,5 milióna eur. V pláne je tiež rekonštrukcia Palúčanskej ulice za pol milióna eur a rovnakú hodnotu má tiež vybudovanie parkovísk na Stodolovej ulici za pol milióna eur. Nový asfalt by mali dostať ulice Športová, Vrbická, Chalupkova, Priemyselná či Lesnícka.



"Viem, že každý Mikulášan chce, aby bola vynovená cesta práve pri jeho bytovke alebo dome. Chcem obyvateľov ubezpečiť, že plánujeme všetky projekty tak, aby sme si na konci volebného obdobia mohli povedať, že sme do všetkých mestských častí investovali rovnomerne," doplnil primátor Ján Blcháč.



Pripravené projekty budú súčasťou navrhovaného rozpočtu na rok 2025, ktorý by mali schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva v decembri.