Do obnovy mosta v Nižnom Hrušove Prešovský kraj investuje tisícky eur

Prešov 17. apríla (TASR) - Takmer 285.000 eur investuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) do obnovy mosta v Nižnom Hrušove v okrese Vranov nad Topľou. Komplexnú obnovu si vynútil zlý stavebno-technický stav objektu, ktorý bol hodnotený v šiestom zo siedmich stupňov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



K odstráneniu zistených nedostatkov na objekte pristúpili krajskí cestári Správy a údržby ciest (SÚC) PSK. Približne desať metrov dlhý most z roku 1947 bude mať kompletne nový vzhľad. Jeho obnova v intraviláne obce zaistí podľa Jeleňovej skvalitnenie cestnej premávky a zvýšenie jej bezpečnosti i komfortu pre cestujúcich. Práce v objeme 284.824 eur sú plne financované prešovskou krajskou samosprávou a mali by byť ukončené už v júni 2023.



"Rekonštrukčný zásah sa konkrétne týka samotného mostného objektu a vodovodnej preložky. Na objekte sa zrealizuje asanácia nosnej konštrukcie a odbúranie mostného zvršku i opôr. Na podkladové vrstvy sa potom uložia prefabrikované segmenty a vyhotoví sa 'dobetonávka' koncových častí spolu so spádovým betónom. Následne sa pristúpi k zhotoveniu mostných krídel a ríms a napokon aj k realizácii prechodovej oblasti a vrstiev vozovky," priblížila Jeleňová.



V poslednom štádiu prác sa osadí mostné zábradlie a vykoná sa položenie obrusnej vrstvy asfaltu v dĺžke 380 metrov. Stavbári taktiež usmernia tok potoka pod mostom a vykonajú terénny úpravy.



Aktuálne je cestná premávka v spomínanom úseku usmerňovaná a na mieste je zhotovené dočasné dopravné značenie.