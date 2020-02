Fiľakovo investovalo do obnovy škôlky 350 tisíc eur

Fiľakovo 24. februára (TASR) – Okolo 350.000 eur investovala samospráva Fiľakova v okrese Lučenec do komplexnej rekonštrukcie materskej školy na Daxnerovej ulici, ktorú v týchto dňoch oficiálne odovzdali do užívania. Ako uviedol primátor Attila Agócs, prvá fáza obnovy sa uskutočnila v roku 2016.



„Vtedy sme do nej zainvestovali prvých 58.000 eur. Z nich sa nám podarilo vybudovať novú triedu spolu s potrebným sociálnym zázemím a zariadením. Vďaka tomu sa kapacita škôlky rozšírila o 20 detí,“ priblížil primátor.



Dodal, že v rámci druhej etapy mesto z vlastných prostriedkov postupne vymieňalo okná a dvere. Zároveň podali projekt na zníženie energetickej náročnosti, ktorý bol schválený ministerstvom životného prostredia, odkiaľ samospráva získala 140.000 eur. Tie spolu s inými prostriedkami šli na tretiu fázu obnovy, v rámci ktorej sa okrem iného zateplila strecha a fasáda či vybudovali spevnené plochy.



„Obdobie rekonštrukcie, počas ktorého sme museli byť v náhradných priestoroch, bolo náročné, avšak stálo to za to,“ dodala riaditeľka materskej školy Danica Vargová s tým, že Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo im pomohli pri sťahovaní a riaditelia základných škôl, ktorí im poskytli náhradné priestory, celý proces uľahčili.