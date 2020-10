Banskobystrický kraj investuje do Thurzovho domu vyše pol milióna eur

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) – Fasáda Thurzovho domu na Námestí SNP v Banskej Bystrici, ktorý má v správe Stredoslovenské múzeum (SSM), sa po desaťročiach dočkala náležitej odbornej obnovy. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý je zriaďovateľom SSM, na tento účel vyčlenil viac ako pol milióna eur. Práce by mali byť podľa zhotoviteľa ukončené najneskôr na jar budúceho roka. TASR o tom informovala Kristína Hatarová, manažérka múzea.



"Reštaurujeme a obnovujeme s odbornou spôsobilosťou a pod dohľadom krajského pamiatkového úradu všetky tri fasády domu – tú známu s nástennou výzdobou, smerujúcou do Námestia SNP, časť do záhrady, ako aj tú do podbránia. Reštaurovanie prebieha náročnými konzervačnými a rekonštrukčnými spôsobmi zameranými na zachovanie umelecko-remeselných a výtvarných hodnôt," priblížil riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Okrem fasády múzeum pristúpilo aj k rekonštrukcii podzemných priestorov, ktoré by v budúcnosti mali slúžiť na výstavné účely. Suterén domu ponúka zachované pôvodné autentické prvky stredovekého stavebníctva a architektúry. Investičná akcia je financovaná z kapitálových zdrojov BBSK. Na to je vyčlenená suma vo výške 200.000 eur.



"V rámci tejto rekonštrukcie pôjde o sanáciu vlhkosti suterénnych priestorov pre celý Thurzov dom. Práce sa dotknú vnútorných obvodových stien, podláh, klenieb, systému odvetrania priestorov, dôjde k rekonštrukcii elektroinštalácií, kanalizácie, tiež obnovíme nevyužívané a poškodené schodisko do suterénu z vnútorných priestorov prízemia domu. Odstránime nevyhovujúce stavebné úpravy zo 70. rokov 20. storočia," konštatoval Pecník.



"SSM je pre náš kraj nielen najväčším, ale plní i metodickú funkciu. Ako jeho zriaďovateľ sme preto prijali strategické rozhodnutie podporovať jeho rozvoj rovnako, ako to robíme smerom k ďalším našim organizáciám. Podarilo sa nám opätovne verejnosti sprístupniť Matejov dom a tešia ma zmeny, ktoré sa dejú nielen zvonka, ale i vo vnútri Thurzovho domu," zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.