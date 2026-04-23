Do obnovy Zelenej vody zapojila radnica aj verejnosť
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 23. apríla (TASR) - Vytvorenie moderného, udržateľného a celoročne využívaného rekreačného územia nadregionálneho významu je hlavným cieľom prípravy urbanistickej štúdie zameranej na obnovu rekreačnej zóny Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom. Informovala o tom novomestská radnica na svojej webovej stránke.
Dôležitou súčasťou prípravy štúdie je podľa mesta aj zapojenie verejnosti. Radnica preto spustila dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého chce získať názory obyvateľov, návštevníkov aj pravidelných užívateľov lokality. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad pre návrh budúceho rozvoja územia.
„Chceme, aby Zelená voda reflektovala reálne potreby ľudí. Práve ich skúsenosti a podnety nám pomôžu nastaviť kvalitné a funkčné riešenia,“ uviedol primátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka.
Dotazník sa zameriava na dve hlavné oblasti - súčasné vnímanie lokality a predstavy o jej budúcnosti. Do prieskumu sa môžu zapojiť nielen obyvatelia mesta, ale aj ľudia z okolia, ktorí Zelenú vodu využívajú na oddych, šport či rekreáciu. Dotazník je dostupný na webovej stránke mesta do 28. apríla.
