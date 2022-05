Do obstarávania na obnovu kúpaliska Neresnica sa nikto neprihlásil

Zvolen 2. mája (TASR) – Do verejného obstarávania na obnovu letného kúpaliska Neresnica vo Zvolene sa nikto neprihlásil. Pre TASR to v pondelok uviedol hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že verejné obstarávanie bolo v tomto prípade neúspešné.



Jeho výsledkom malo byť uzavretie koncesnej zmluvy na zabezpečenie obnovy a prevádzkovania kúpaliska na 23 rokov. Viceprimátor Zvolena a predseda jednej z pracovných skupín, ktoré sa v minulosti zaoberali podmienkami na výstavbu plavárne a kúpaliska, Vladimír Lupták pre TASR v zime uviedol, že hľadajú investora, ktorý by kúpalisko zrekonštruoval.



„Zároveň mu poskytujeme záruku, že bude môcť na mestskom majetku podnikať,“ pripomenul s tým, že ak by sa podarilo nájsť investora, získali by všetky strany. „Mesto by zveľadilo svoj majetok, podnikateľ by získal príležitosť zarobiť a najmä Zvolenčania by opäť dostali možnosť zaplávať si v lete na mestskom kúpalisku,“ ukončil viceprimátor.



Mestský poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný zdôraznil, že je nereálne, aby sa do súťaže niekto prihlásil. „Najabsurdnejšou požiadavkou na koncesionára je, aby zaplatil rekonštrukciu Neresnice. A bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti mesta,“ poznamenal. „Ďalej sa od neho požaduje udržiavať kúpalisko a príslušné objekty v prevádzkyschopnom stave, financovať údržbu a opravy z vlastných zdrojov,“ podotkol s tým, že koncesionár musí tiež predložiť na schválenie mestu aj projektovú dokumentáciu a všetky potrebné povolenia.



Zvolenský mestský parlament schválil vyhlásenie verejného obstarávania v sume 3.110.600 eur bez DPH vlani v lete. Prevádzkové riziko koncesionára má spočívať v investičnej náročnosti znovuobnovenia kúpaliska a nezaručenej návratnosti vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní kúpaliska. Predpokladané investičné náklady na obnovu kúpaliska sú viac ako 1,5 milióna eur.



Priestor na letný relax vybudovali v rokoch 1948-1950. Bazény majú nefunkčné čerpadlá a dávkovanie chémie, zničená je aj betónová dlažba. Zabezpečené tiež nie sú parkovacie miesta pred areálom kúpaliska.