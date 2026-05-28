Štvrtok 28. máj 2026
Do ocenenia Baničov patent sa zapojilo 7364 študentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trnava 28. mája (TASR) - Do ocenenia pre inovatívnych učiteľov s názvom Baničov patent sa zapojilo 7364 študentov stredných škôl v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Predstavuje to priemernú účasť na úrovni takmer 70 percent. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. júna v Piešťanoch. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

Študenti v tajnom hlasovaní vyberali z trojice nominantov, ktorých navrhlo vedenie ich školy. Finálnu zostavu siedmich laureátov vybrala odborná porota. „Vysoký záujem študentov o hlasovanie potvrdzuje, že si všímajú energiu a inovatívne nápady, ktoré ich učitelia do tried prinášajú,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa v Piešťanoch. Ocenenie nesie meno vynálezcu Štefana Baniča, rodáka zo Smoleníc. Cieľom je verejne poďakovať učiteľom za ich prístup k výučbe a prínos pre študentov.
