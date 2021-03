Do odkaliska Poša už nič nepriteká, SIŽP sa prípadom naďalej zaoberá

Nižný Hrušov 23. marca (TASR) – Do odkaliska Poša v katastroch obcí Nižný Hrušov a Poša v okrese Vranov nad Topľou už voda z čistiarne odpadových vôd (ČOV) z areálu Chemka Strážske nepriteká, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa však prípadom mimoriadneho znečistenia vôd vo vodnom toku Kyjov naďalej zaoberá. Pôvodca znečistenia dosiaľ udelené úlohy splnil čiastočne, SIŽP sa okrem kontrol venuje aj povoľovacím procesom súvisiacim s jeho ďalšou prevádzkou. TASR o tom informoval generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.



Ako priblížil, pracovná skupina SIŽP uložila pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia kvality vôd viacero opatrení. Kým povinnosť ukončiť vypúšťanie vôd z ČOV potrubím do odkaliska Poša kontrolovaný subjekt naplnil, do stanoveného termínu na vývare z odkaliska Poša mobilné filtračné zariadenie nenainštaloval. Predložil však v tejto súvislosti SIŽP návrh riešenia. "V utorok uplynie 30-dňová lehota na uskutočnenie tohto opatrenia, doteraz tu nie je vidieť žiadne práce, ktoré by naznačovali snahu realizovať toto opatrenie," ozrejmil Jenčo.



Podľa jeho ďalších slov mal tiež pôvodca mimoriadneho zhoršenia kvality vôd predložiť SIŽP analýzu týkajúcu sa turbulencie vo vodnom toku Kyjov, ktorá spôsobuje penenie a zároveň navrhnúť nový spôsob merania odpadových vôd vypúšťaných z odkaliska Poša cez potok Kyjov do povrchového recipientu Ondava. "Vidíme tam viacero nedostatkov. Spočívajú napríklad v pretrvávajúcej argumentácii o platných povoleniach na vypúšťanie odpadových vôd. S týmto SIŽP zásadne nesúhlasí," uviedol s tým, že kontrolovaný subjekt zároveň nešpecifikoval, ku ktorému z navrhovaných riešení chce pristúpiť. Naopak, znečisťovateľ mal sám uznať potrebu vykonať na mernom objekte zmeny. Posledným príkazom, ktorý SIŽP kontrolovanému subjektu uložila, spočíval v zmene manipulačného poriadku. Lehota určená na 60 dní v tomto prípade naďalej trvá.



"Okrem riešenia mimoriadneho zhoršenia znečistenia vôd SIŽP má rozbehnutých viacero povoľovacích konaní, ktoré sa týkajú ako ČOV, ktorú tam prevádzkuje spoločnosť Ekologické služby, tak aj prevádzky spoločnosti TP2," doplnil Jenčo s tým, že SIŽP okrem iného prihliada na skutočnosť, že spoločnosťami aktuálne využívaná a prevádzkovaná ČOV "nespĺňa požadované technológie". "Z dôvodu ochrany pred marením ďalších krokov inšpekcie zo strany kontrolovaných subjektov nemôžeme momentálne zverejniť viac detailov," uzavrel Jenčo.



SIŽP uskutočnila v prevádzkach spoločností Ekologické služby a TP2, ako aj na odkalisku Poša koncom januára prvotnú kontrolu po tom, čo bolo na potoku Kyjov ohlásené mimoriadne znečistenie vôd. Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove následne zistilo vo vzorkách odobratých z odkaliska prítomnosť ťažkých kovov.



Spoločnosť EnergoChemica, pod ktorú patrí tak TP2, ako aj Ekologické služby na otázky TASR súvisiace s plnením opatrení uložených SIŽP zatiaľ nereagovala.