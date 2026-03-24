Do okresov Levice, Komárno a Šaľa putovalo približne 133 miliónov eur
Autor TASR
Hronské Kľačany 24. marca (TASR) - Do projektov v okresoch Levice, Komárno a Šaľa putovalo od októbra 2023 približne 133 miliónov eur. Investície tak poputujú do vodárenskej infraštruktúry, triedenia komunálnych odpadov, do zavádzania množstvového zberu odpadov, zrealizovania vodozádržných opatrení, revitalizácie verejnej zelene a obnovy rodinných domov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
V rámci Programu Slovensko podporil envirorezort v okresoch Levice, Komárno a Šaľa spolu 60 projektov za takmer 65 miliónov eur. Najväčším projektom je dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v meste Kolárovo za viac ako 20 miliónov eur, uviedol odbor komunikácie.
Pokračoval, že z Environmentálneho fondu získali obce v týchto troch okresoch spolu viac ako 12 miliónov eur vo forme dotácií a úverov. V rámci dotačných schém podporil Envirofond 56 projektov v sume vyše 10,2 milióna eur. Projekty sa podľa MŽP zameriavali na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, budovanie a rekonštruovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, nákup traktorov a malotraktorov s príslušenstvom, rozvoj odpadového hospodárstva aj projekty súvisiace s environmentálnym vzdelávaním a výchovou. „Vo forme úverov získali mestá a obce uvedených okresov spolu viac ako 1,8 milióna eur,“ dodal rezort.
V rámci Modernizačného fondu získalo podporu v okresoch Levice, Komárno a Šaľa 16 projektov za viac ako 34 miliónov eur. V rámci dekarbonizačnej schémy podporil Modernizačný fond sumou vyše 9,6 milióna eur inštaláciu nového reaktora s terciárnym katalyzátorom, obnovu a doplnenie prislúchajúcej technológie, ktorá zabezpečí zníženie emisií oxidu dusného a iných oxidov dusíka pri výrobe kyseliny dusičnej v areáli Dusla Šaľa, opísalo ministerstvo.
Tvrdí, že z programu Obnov dom uzatvorili doposiaľ v rámci štandardných výziev v troch okresoch 1186 zmlúv za takmer 22 miliónov eur. Celkovo vyplatili 964 domácnostiam prostriedky za takmer 15,2 milióna eur. S domácnosťami ohrozenými energetickou chudobou uzatvoril envirorezort doposiaľ 76 zmlúv za 760.000 eur, z ktorých bolo už 58 domácnostiam vyplatených 527.000 eur.
