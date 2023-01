Do olympiády pre nadané deti sa zaregistrovalo takmer 2500 účastníkov

Prešov 27. januára (TASR) - Celkovo 2429 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií sa zaregistrovalo do 11. ročníka logickej olympiády intelektovo nadaných detí. Celoslovenská súťaž sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Spoluorganizátormi finále budú tento rok PF PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a Regionálny úrad školskej správy v Prešove. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.



Olympiáda preverí logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťaží sa v dvoch kategóriách - žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl.



"Z celkového počtu zaregistrovaných žiakov zastupuje prvý stupeň základnej školy 1132 súťažiacich, z druhého stupňa a osemročných gymnázií, teda nadaných žiakov do 15 rokov je 1297 prihlásených," priblížil interný doktorand na PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov Ľuboš Lukáč.



Ako doplnil, v prvej fáze súťaže budú školské kolá zaregistrovaných škôl, ktoré sa uskutočnia v marci. Finálové kolo, ktoré sa uskutoční prezenčne, je naplánované na máj. Do finále na univerzitnej pôde v Prešove postúpia podľa pravidiel súťaže víťazi školských kôl.



Finalisti Logickej olympiády sa okrem "pretekov" v myslení budú môcť zúčastniť na workshope, ktorý je jednou z klasických sprievodných akcií súťaže.



"V predvečer finále čaká účastníkov najmä zo vzdialenejších kútov našej krajiny outdoorová aktivita – výprava k vodnej nádrži Sigord v blízkych Slanských vrchoch. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov v lesoch obohatí kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy a rébusy. Rodičia a učitelia môžu využiť príležitosť konzultovať problematiku a získať informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov," uviedol Lukáč.



Na Sigorde sa dozvedia tiež informácie o ďalších prebiehajúcich projektoch a aktivitách iniciatívy Rozumieme nadaným.