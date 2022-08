Do OOCR Záhorie vstúpilo 6 nových členov, v hre aj ďalšie rozšírenie

Smrdáky 17. augusta (TASR) – Vstup šiestich nových členov do svojich radov schválilo predstavenstvo Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie. Ich počet sa tak zvýšil na 58. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.



Po vinohradníkoch zo Skalice združených vo Vínnej ceste Záhorie sa súčasťou organizácie stal aj Vinohradnícky spolok Radošovce. Novým členom je i občianske združenie Musicasen, ktoré sa okrem umeleckej činnosti venuje propagácii mesta Senica a jeho okolia.



"V jednej organizácii spájame územie troch krajov - od Stupavy pri Bratislave, cez Holíč v Trnavskom kraji až po Brezovú pod Bradlom v Trenčianskom kraji. Aktívne prepájame členov z rôznych odborov. Tí vzájomnou spoluprácou prinášajú efekt v podobe zvýšeného záujmu o náš región," uviedol predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Jedným z nových členov je aj občianske združenie Equiteam so zameraním na jazdectvo a agroturistiku. "Máme podpísanú zmluvu o prenájme a ustajnení koňov v Žrebčíne Kopčany. Prevádzkujeme jazdenie pre verejnosť, vychádzky na koňoch, detské jazdenie a pod. Tento doplňujúci prvok cestovného ruchu je možné využívať v objekte, ale i v katastri obce či širšom regióne," uviedla za združenie Soňa Svoreňová.



Do organizácie vstúpili aj spoločnosti z gastronomického sektora Salaš Sobotišťan pri Kunovskej priehrade, Reštaurácia Tropic nachádzajúca sa v rekreačnej oblasti Gazárka v meste Šaštín-Stráže a spoločnosť Golfballs Slovakia pôsobiaca v golfovom rezorte v Šajdíkových Humenciach.



Okrem propagácie sa OOCR Záhorie snaží podporiť tieto zariadenia aj inak. "Pri prevádzkach Salaš Sobotišťan a Tropic sme s podporou Trnavského samosprávneho kraja osadili nabíjačky elektrobicyklov. Návštevník môže čas nabíjania využiť na kúpanie alebo ochutnať kvalitnú gastronómiu," doplnil Lidaj.



Organizácia tento rok oslavuje desať rokov od svojho vzniku. "Chceli by sme v rámci jubilejného roku zaokrúhliť počet členov na 60, kroky smerujeme najmä na dolné Záhorie. Snahou je opätovne privítať medzi nami mesto Malacky," dodal Lidaj.



"Postupne sa z organizácie stala platforma, v rámci ktorej úspešne fungujú samosprávy a podnikateľské subjekty aj vďaka finančnej podpore od štátu. Spolupráca je základom rozvoja nielen pre cestovný ruch, ale aj pre spoločnosť ako takú," doplnil Čambal.