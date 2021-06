Do OOCR Záhorie vstupujú Brezová pod Bradlom a Sobotište

Smrdáky 28. júna (TASR) – Novými členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie sa stali mesto Brezová pod Bradlom a obec Sobotište. Organizácia tak pôsobí už na území troch krajov, po Trnavskom a Bratislavskom aj v Trenčianskom. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.



Mesto Brezová pod Bradlom k záujmu o členstvo pristúpilo z viacerých dôvodov. „Podmienkou vzniku novej OOCR je 100 000 prenocovaní ročne. To je v regióne Myjavy v najbližšom období nerealizovateľné. Keďže geograficky aj historicky je najbližšie práve Záhorie, je pre nás táto organizácia logicky najvýhodnejšia," informoval primátor mesta Jaroslav Ciran.



Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle je jedným z najnavštevovanejších turistických miest na Slovensku. Brezová pod Bradlom ponúka návštevníkom aj krásnu prírodu, množstvo kvalitných cyklotrás či múzeum významného slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča.



„My mesto vnímame aj ako bránu medzi Záhorím a Kopanicami. Pre návštevníkov regiónu tak môžeme pripraviť produkty, ktoré na seba nadväzujú a môžu predĺžiť pobyt turistov u nás," uviedol Lidaj.



Ročný poplatok pre mesto či obec v organizácii je 0,30 eura na obyvateľa. „Pre mesto je to približne 1500 eur, čo je z hľadiska rozpočtu suma, ktorá sa nám z hľadiska budúcnosti vráti. Či chceme alebo nechceme, so Záhorím sme výrazne prepojení a čo sa týka cestovného ruchu, ten žiadne hranice nepozná," doplnil poslanec zastupiteľstva Ivan Bzdúšek.



Novým členom organizácie je aj obec Sobotište. Nedávno zrekonštruovaný habánsky mlyn ponúka návštevníkom unikátny pohľad do histórie mlynárstva na Záhorí.



„S rozširovaním členskej základne chceme pokračovať. Zmyslom je vytvoriť pre návštevníkov širokú a komplexnú ponuku produktov, služieb či príležitostí na zážitky. Cieľom je návštevníka prilákať, ubytovať ho a dosiahnuť, aby sa do regiónu neskôr vrátil, ideálne spolu s niekým ďalším," informoval výkonný riaditeľ organizácie.



„V jednej organizácii spájame územie od Stupavy po Brezovú pod Bradlom v Trenčianskom kraji. To predstavuje silu, s ktorou do budúcnosti treba rátať. Tento potenciál musíme využiť," naznačil výhody organizácie predseda predstavenstva Zdenko Čambal.