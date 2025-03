Do opravy ciest a chodníkov v Michalovciach investujú tri milióny eur

Michalovce 4. marca (TASR) - Mesto Michalovce plánuje v tomto a budúcom roku rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v celkovej hodnote tri milióny eur. Každoročne sa predpokladá investícia vo výške 1,5 milióna eur. Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, financovanie bude zabezpečené prostredníctvom úveru.



"Na takéto projekty neexistujú výzvy a pravdepodobne ani nebudú, preto ich musíme financovať z vlastných zdrojov, či už prostredníctvom bankového, alebo dodávateľského úveru. Našťastie, mesto má nízku mieru zadlženosti, čo nám umožňuje vziať si trojmiliónový úver, prípadne aj vyšší," spresnil Dufinec.



Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch a spôsob financovania schválili mestskí poslanci na februárovom zastupiteľstve. Rekonštrukčné práce sa budú realizovať v dvoch etapách, pričom ich rozsah bol určený na základe technického prehodnotenia stavu komunikácií, podnetov občanov a interpelácií poslancov mestského zastupiteľstva.



V roku 2025 sa plánuje obnova úsekov miestnych komunikácií na uliciach Prof. Hlaváča, Jána Hollého, Užhorodská, Krymská, Moskovská, Okružná, Špitálska, Tehliarska, Vinianska cesta a Krásnovská. Na tieto práce je vyčlenených 1,5 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).



V roku 2026 bude rekonštrukcia vybraných chodníkov a ciest pokračovať na uliciach Kpt. Nálepku, Nábrežie J. M. Hurbana, Prof. Hlaváča, Špitálska, S. H. Vajanského, Masarykova, T. J. Moussona, Zvončeková, Široká, Konečná a Topolianska. Rozpočet na tieto úpravy zostáva rovnaký, a to 1,5 milióna eur s DPH.



Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa diskutovalo aj o možnosti využitia alternatívnych materiálov namiesto asfaltu s cieľom predchádzať prehrievaniu mesta a zvýšiť ekologickú udržateľnosť. "Je to otázka, ktorú treba podrobiť analýze. Možno sú počiatočné náklady vyššie, no v dlhodobom horizonte by mohli priniesť úspory na údržbe a dlhšiu životnosť. Dôležité je takisto posúdiť ekologické hľadisko, teda ktoré riešenie vyžaruje menej tepla a je šetrnejšie k prostrediu. Ak sa nájde dodávateľ schopný použiť takúto technológiu, mohli by sme v rámci projektu otestovať aspoň jeden chodník a porovnať jeho správanie s klasickým asfaltom," uviedol primátor.