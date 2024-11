Do Oravskej priehrady údajne tečú tekutiny, ktoré pripomínajú splašky

Námestovo 8. novembra (TASR) - Pravdepodobne nelegálne vyústenia do Oravskej priehrady ukázala rekonštrukcia priehrady, pre ktorú museli vodohospodári znížiť jej hladinu. Upozornila na to Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Pre TASR to v piatok uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



STVR uviedla, že do priehrady vtekajú tekutiny, ktoré pripomínajú splašky. Dochádzať tak má k znečisteniu vodnej plochy. Miestni preto podali podnet Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP). "SIŽP ho odstúpila na odbor ochrany životného prostredia a vôd Okresného úradu (OÚ) Námestovo, v ktorého pôsobnosti je daná problematika. OÚ zvolá vodoprávne konanie za súčinnosti Oravskej vodárenskej spoločnosti, ktorá má v lokalite svoju infraštruktúru, pri objasnení možných, aj nelegálnych pôvodcov výustení," priblížil pre TASR Bocák.



Po zvolaní vodoprávneho konania bude SVP podľa neho spolupracovať na objasnení zistených skutočností.



Voda v priehrade nie je určená na kúpanie. "Kvalitu vôd a určenie vhodnosti na kúpanie zastrešuje a hodnotí príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva," podotkol v tejto súvislosti Bocák.