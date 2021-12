Do ostrej prevádzky uviedli v Poprade prvé dve elektrozubačky

Na snímke nová elektrozubačka na stanici Štrbské Pleso 13. decembra 2021. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad/Štrbské Pleso 13. decembra (TASR) – Do ostrej prevádzky uviedli v pondelok v Poprade prvé dve elektrozubačky. Vlaky s unikátnym polepom tatranských štítov budú prepravovať obyvateľov a návštevníkov medzi Popradom a tatranskými obcami. Riaditeľ úseku prevádzky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Lukáč na tlačovej konferencii uviedol, že zatiaľ budú jazdiť na trase z Popradu na Štrbské Pleso, o niekoľko týždňov chcú spustiť prevádzku aj na ozubnicovej železnici zo Štrby.Prvé dve z piatich elektrozubačiek, ktoré už odvezú cestujúcich, sú Kostolík a Stredohrot. Niekoľko kilometrov už na tratiach Tatranskej elektrickej železnice najazdili, do ostrej prevádzky s cestujúcimi ich však uviedli až teraz.doplnil Lukáč s tým, že k zdržaniu v prípade ozubnicovej železnice došlo najmä v súvislosti s výstavbou infraštruktúry a práce zbrzdila aj pandémia nového koronavírusu.Vlaky získali nový dizajn, ktorý navrhla mladá dvojica skialpinistov spod Tatier Jakub a Lenka Rusnákovci. Rozhodli sa vo svojom grafickom návrhu, ktorý vyhral verejnú súťaž, predstaviť práve menej známe tatranské vrchy ako Ganek, Kostolík, Stredohrot, Bradavica a Vysoká.ubezpečil Lukáč.Vozidlá sú financované z projektu EÚ – Modernizácia vozidlového parku ZSSK pre východné Slovensko. Päť elektrických jednotiek a jeden multifunkčný rušeň stáli celkovo 38,8 milióna eur. Po pätici elektrozubačiek sú pre východné Slovensko prichystané ešte ďalšie vlaky. Všetky musia byť na koľajach Prešovského a Košického kraja do konca roka 2023. Ide o deväť elektrických jednotiek v celkovej hodnote 76,3 milióna eur, 35 modernizovaných osobných vozňov za 37,8 milióna eur, 17 nových osobných vozňov, kde je náklad takmer 33 miliónov eur, a 15 dieselmotorových jednotiek s predpokladaným nákladom 67,25 milióna eur.