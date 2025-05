Do otváracieho ceremoniálu EHMK Trenčín 2026 zostáva deväť mesiacov

Trenčín 7. mája (TASR) - Do otváracieho ceremoniálu projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 zostáva deväť mesiacov, v máji a júni čakajú organizátorov hlavné míľniky prípravy podujatia. Myslí si to riaditeľ Kreatívneho inštitútu Trenčín, organizácie zabezpečujúcej prípravu EHMK, Stanislav Krajči.



„Na internej úrovni prípravy nás čaká vybratie hlavného dramaturga a režiséra celého ceremoniálu. To sú dôležité veci, ktoré dodávajú charakter tomu, čo chceme povedať,“ skonštatoval riaditeľ.



Z pohľadu viditeľných príprav čaká organizátorov testovanie väčších aktivít. V septembri sú na programe podujatia, ktoré neorganizuje inštitút, ale iní aktéri v jednom čase. „Chceme si tým otestovať, ako budú ľudia reagovať na niekoľko aktivít naraz a ako dokážeme pracovať s väčším davom pri takýchto podujatiach,“ zdôraznil Krajči.



Nemenej dôležitými sú podľa neho aktivity v oblasti turizmu a propagácie mesta. Momentálne Kreatívny inštitút Trenčíne rokuje s mestom Trenčín o preorganizovaní oblastnej organizácie cestovného ruchu, čo by malo pomôcť robiť propagáciu regiónu omnoho systematickejšie.



„Rokujeme s kľúčovými partnermi projektu a so subjektmi zabezpečujúcimi ubytovanie, dopravu. Napríklad Trenčín nemá také veľké ubytovacie kapacity, využívať chceme okolité mestá, Kúpele Trenčianske Teplice, ale aj iné formy, ako zabezpečiť dopravu a ubytovanie,“ doplnil riaditeľ.



Otvárací ceremoniál EHMK 2026 sa v Trenčíne uskutoční v polovici februára, miesto jeho konania riaditeľ neprezradil. „Je to súčasť našej politiky ‚práca so zvedavosťou‘. Samozrejme, celkom prirodzene sa bude diať v centrálnej časti mesta a v okolitých lokalitách. Neprezradím viac, práca s verejným priestorom je to, čo vlastne robíme už dnes,“ skonštatoval Krajči.



Stanislav Krajči pracoval do apríla ako manažér pre participáciu a strategické programy. Správna rada projektu EHMK Trenčín 2026 ho v apríli poverila vedením Kreatívneho inštitútu Trenčín. Dôvodom zmeny vo vedení bol odchod riaditeľa Jána Sudzinu, ktorý sa koncom marca vzdal funkcie riaditeľa inštitútu zo zdravotných dôvodov.



EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom projektu je Európska únia.