Do parkovacieho systému sa zaregistrovalo vyše 20.000 Petržalčanov

Bratislava 9. novembra (TASR) – Do pilotného parkovacieho systému v bratislavskej Petržalke, ktorý preferuje obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti, sa doteraz zaregistrovalo viac ako 20.000 ľudí. Niekoľko stoviek obyvateľov si zároveň cez mobilnú aplikáciu registrovalo aj druhé a tretie vozidlo. Pilotný projekt spustila samospráva začiatkom novembra, možnosť registrácie už v októbri.



"Výrazné komplikácie nenastali aj z toho dôvodu, že parkovací systém v Petržalke bol spustený na Sviatok všetkých svätých a cez víkend, kedy je parkovanie na vyznačených miestach zdarma aj pre nerezidentov," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Samotné registrovanie do systému sa však v niektorých prípadoch nezaobišlo bez sťažností obyvateľov. Tí sa najčastejšie sťažujú na to, že musia priniesť potvrdenie o využívaní služobného vozidla na súkromné účely, čo je potrebný krok na overenie. "Petržalčanov využívajúcich služobné vozidlá je menej ako 15 percent,“ doplnila.



Už od septembra pribudlo viac ako 1500 ľudí, ktorí si zmenili trvalý pobyt, možnosť prihlásiť sa na tzv. administratívny pobyt využilo dosiaľ približne 100 ľudí. V takýchto prípadoch miestny úrad obyvateľov upozorňuje, že pred návštevou miestnej matriky je potrebné priniesť potvrdenie z pošty o presmerovaní pošty z adresy Ulica Ondreja Štefanka 3 na adresu, kde občan reálne býva.



Mestská časť zároveň pokračuje vo vyznačovaní parkovacích miest na parkoviskách. Po lokalite Dvory prišla na rad lokalita Lúky. "Kolmé a pozdĺžne státia začne vyznačovať po skončení vyznačovania parkovísk, čo bude pravdepodobne tesne po skončení zimného obdobia, čiže v marci alebo apríli (budúceho roka, pozn. TASR)," skonštatovala Halašková.



Na otázku, ako by mala byť zabezpečená kontrola dodržiavania pravidiel zo strany mestskej polície, odpovedala, že do 10. novembra sa za rezidenta považuje každý, kto sa aspoň pokúsil zaregistrovať. "V prvých týždňoch budú ľuďom dávané zatiaľ iba upozornenia za stierač, mestskí policajti začnú pokutovať ľudí až po opakovanom porušovaní pravidiel parkovacieho systému," doplnila.



Najväčšia bratislavská mestská časť využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Petržalčania by mohli parkovať bezplatne 24 hodín denne sedem dní v týždni. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 h a počas víkendov. V noci bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedno euro za každú začatú hodinu, resp. budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk. Potrebné informácie na nej nájdu ako Petržalčania, tak Nepetržalčania, pre ktorých bude od 10. novembra prioritne slúžiť mobilná aplikácia na prihlásenie sa pri príchode na parkovisko a odhlásenie pri odchode z neho.