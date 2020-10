Do Parku pohybu v Leviciach pribudne basketbalové ihrisko

Levice 14. októbra (TASR) – Do Parku pohybu na Vinohradoch v Leviciach pribudne nové basketbalové ihrisko. Jeho výstavba sa rozbieha, stavenisko bolo odovzdané dodávateľovi prác. „Na základe požiadavky pamiatkového úradu bude potrebné vykonať počas prác archeologický výskum,“ upozornilo vedenie mesta. Výstavba ihriska by mala byť ukončená v závislosti od počasia najneskôr do konca mája budúceho roka.



Na vybudovanie ihriska bola v mestskom rozpočte vyčlenená suma 80.000 eur. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť Funny Sport Slovensko s konečnou cenou 65.254 eur. Súčasťou ihriska bude spevnená plocha z gumového liateho povrchu a betónovej dlažby, basketbalové koše a oplotenie s výškou štyri metre. Ihrisko bude umiestnené v priestore dopravného ihriska a bikrosovej dráhy pri Hlbokej ulici.