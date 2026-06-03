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Do participatívneho rozpočtu v Detve sa zapojili štyri projekty
Predkladatelia ich predstavili na diskusnom fóre.
Autor TASR
Detva 3. júna (TASR) - Do procesu participatívneho rozpočtu v Detve sa tento rok zapojili štyri projekty. Predkladatelia ich v stredu predstavili na diskusnom fóre. TASR o tom informovala Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
Ako uviedla, projekty úspešne prešli formálnou kontrolou a ich celková výška je takmer 12.000 eur. Prvým z nich je podpora nových miestnych aktivít, stimulácia a rozvoj susedských vzťahov a revitalizácia verejných priestorov na Námestí mieru. Súčasťou je obstaranie a osadenie príslušenstva pre stolný tenis a namaľovanie čiar na asfaltovom ihrisku. Výška požadovaného príspevku je 2500 eur.
Druhým predloženým je projekt s názvom Vráťme deti do prírody. „Zahŕňa vybudovanie exteriérovej učebne, ktorá reaguje na aktuálnu potrebu modernizácie vzdelávacieho procesu prostredníctvom zážitkového učenia v prirodzenom prostredí,“ objasnila. Predkladateľom je združenie rodičov pri Základnej a materskej škole Alexandra Vagača v Detve. Na exteriérovú učebňu, kde prepoja teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, žiadajú 3000 eur.
Na revitalizáciu verejných priestorov a rozvoj susedských vzťahov v priestoroch pred bytovým domom na ulici Obrancov mieru je žiadaná suma vyše 1116 eur. Súčasťou bude obnova kvetinového záhonu.
Občianske združenie Skliarovo opäť pripravilo projekt s názvom Náučný chodník pod Melichovou skalou. Zahŕňa interaktívne úlohy, športové súťaže, občerstvenie a odmeny pre účastníkov. „Je to už pravidelná akcia v rámci participatívneho rozpočtu. Tento rok žiadajú dotáciu na štvrtý ročník,“ podotkla Parobková.
Projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Sú to napríklad obnova verejných priestranstiev vrátane inklúzie marginalizovaných skupín, i rozvoj komunít a susedských vzťahov. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur.
Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. „Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti,“ vysvetľuje samospráva. Prvým rozpočtovým rokom participatívneho rozpočtu bol rok 2023. Podrobné informácie o ďalších krokoch nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.
Ako uviedla, projekty úspešne prešli formálnou kontrolou a ich celková výška je takmer 12.000 eur. Prvým z nich je podpora nových miestnych aktivít, stimulácia a rozvoj susedských vzťahov a revitalizácia verejných priestorov na Námestí mieru. Súčasťou je obstaranie a osadenie príslušenstva pre stolný tenis a namaľovanie čiar na asfaltovom ihrisku. Výška požadovaného príspevku je 2500 eur.
Druhým predloženým je projekt s názvom Vráťme deti do prírody. „Zahŕňa vybudovanie exteriérovej učebne, ktorá reaguje na aktuálnu potrebu modernizácie vzdelávacieho procesu prostredníctvom zážitkového učenia v prirodzenom prostredí,“ objasnila. Predkladateľom je združenie rodičov pri Základnej a materskej škole Alexandra Vagača v Detve. Na exteriérovú učebňu, kde prepoja teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, žiadajú 3000 eur.
Na revitalizáciu verejných priestorov a rozvoj susedských vzťahov v priestoroch pred bytovým domom na ulici Obrancov mieru je žiadaná suma vyše 1116 eur. Súčasťou bude obnova kvetinového záhonu.
Občianske združenie Skliarovo opäť pripravilo projekt s názvom Náučný chodník pod Melichovou skalou. Zahŕňa interaktívne úlohy, športové súťaže, občerstvenie a odmeny pre účastníkov. „Je to už pravidelná akcia v rámci participatívneho rozpočtu. Tento rok žiadajú dotáciu na štvrtý ročník,“ podotkla Parobková.
Projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Sú to napríklad obnova verejných priestranstiev vrátane inklúzie marginalizovaných skupín, i rozvoj komunít a susedských vzťahov. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur.
Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. „Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti,“ vysvetľuje samospráva. Prvým rozpočtovým rokom participatívneho rozpočtu bol rok 2023. Podrobné informácie o ďalších krokoch nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.