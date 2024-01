Do Petržalského parkovacieho systému patrí aj južná časť Háje I

Bratislava 24. januára (TASR) - Prísnejšie pravidlá parkovania na území bratislavskej Petržalky platia po novom pre celú lokalitu Háje I. K severnej časti lokality, ktorú mestská časť zazónovala ešte vlani, sa v týchto dňoch pridala aj jej južná časť. Zaradením do Petržalského parkovacieho systému (PPS) je tak možné parkovať výhradne na miestach vyznačených modrou farbou. Informuje o tom mestská časť na webe i sociálnej sieti.



"V prvých dvoch týždňoch od spustenia zóny budeme vodičov upozorňovať na priestupky. Po prechodnom období v prípade porušovania pravidiel môžu byť motoristi zo strany mestskej polície sankcionovaní," upozorňuje samospráva pripomínajúc, aby sa vodiči nezabudli do systému zaregistrovať, ak tak ešte neurobili.



Lokalita Háje I Juh je tvorená ulicami Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Rovniankova a Hrobákova. Do lokality Háje I Sever patria ulice Gessayova, Osuského a Námestie hraničiarov. Po novom je vytvorená ucelená zóna Háje I.