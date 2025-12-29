< sekcia Regióny
Do Piešťan zavítali príbuzní maliara Aurela Kajlicha
V utorok (30. 12.) sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule venovanej Aurelovi Kajlichovi na budove niekdajšej Vily Anna a zasadenie spomienkového rodinného stromu.
Autor TASR
Piešťany 29. decembra (TASR) - Mesto Piešťany v pondelok privítalo príbuzných akademického maliara Aurela Kajlicha, ktorí v uplynulých dňoch prichádzajú z Washingtonu, Texasu, Havaja (USA), z austrálskeho Brisbane, francúzskeho Nice a švédskeho Štokholmu, aby si pripomenuli jeho pamiatku. Pre TASR to uviedla Daniela Gloss, manažérka penziónu sídliaceho vo vile, ktorú nechal postaviť Aurelov otec Anton Kajlich.
„Nadväzujúc na 80. výročie vzniku mesta a angažovanosť ich starého otca, hlavného notára a budovateľa mesta, navštívili aj piešťanskú radnicu,“ uviedla. V doobedňajších hodinách ich prijal primátor mesta Peter Jančovič. Okrem návštevy mestského úradu navštívili aj piešťanské kúpalisko so spomienkou vodnopólového klubu Anti Kajlich Cup - Memoriál na bývalého brankára a sponzora Antona Kajlicha a Kúpeľný ostrov.
V utorok (30. 12.) sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule venovanej Aurelovi Kajlichovi na budove niekdajšej Vily Anna a zasadenie spomienkového rodinného stromu. Silvester strávia premietaním rodinných filmov a na Nový rok majú v pláne prechádzku piešťanským parkom a Novoročný koncert v Kongresovej hale.
Aurel Kajlich sa narodil v myjavskej Turej Lúke v roku 1901. Jeho otec Anton Kajlich bol notár, ktorý sa podľa Gloss významným spôsobom zaslúžil o rozvoj Piešťan. Aurel bol napríklad autorom bankoviek v období Slovenskej republiky a ako jediný československý výtvarník vystavoval na Spring Art Festival v New Yorku v roku 1970. Žil v Piešťanoch vo Vile Anna, ktorú dal jeho otec postaviť v roku 1927 ako obytný dom s izbami určenými na prenájom. Dostala pomenovanie Anna, podľa krstného mena jeho manželky.
