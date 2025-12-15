Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do platnosti vstúpili nové cestovné poriadky liniek MHD v Trnave

Na snímke autobusy pre MHD v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Prišlo k premenovaniu niektorých autobusových zastávok. V siedmich prípadoch sa ich názvy skrátia.

Autor TASR
Trnava 15. decembra (TASR) - Od nedele 14. decembra vstúpili do platnosti nové cestovné poriadky autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave. Zmeny sa týkajú časov odchodov niektorých autobusových liniek, ako aj názvov vybraných zastávok. Informovala o tom radnica.

Nejde však o zásadné zmeny časov odchodov, ale skôr o drobné úpravy pri vybraných spojoch,“ priblížila mestská samospráva. Prišlo k premenovaniu niektorých autobusových zastávok. V siedmich prípadoch sa ich názvy skrátia. „Zastávka Námestie SUT (A, B, C, D) je od 14. decembra 2025 premenovaná na Kopánka (A, B, C, D),“ doplnilo mesto.

Ako ďalej upozornilo, v dňoch od 24. decembra do 4. januára 2026 budú linky MHD premávať v režime sobota/nedeľa/sviatok. MHD v meste zabezpečuje spoločnosť Arriva Trnava.
