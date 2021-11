Do plavárne Pasienky umožnia vstup len kompletne zaočkovaným

Bratislava 5. novembra (TASR) - Do plavárne Pasienky od pondelka (8. 11.) umožnia vstup len kompletne zaočkovaným ľuďom proti ochoreniu COVID-19. Kapacita prevádzky plavárne bude maximálne 50 percent. Informuje o tom Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta. Reaguje tak na prechod Bratislavy od pondelka z oranžovej do červenej farby v rámci COVID automatu (z ostražitosti do prvého stupňa ohrozenia).



Zmeny sa dotknutú aj ďalších športovísk. Od pondelka bude Zimný štadión Harmincova fungovať v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní choroby) s kapacitou 75 športovcov a 98 divákov. Rovnako aj Športová hala Harmincova bude v OTP režime s kapacitou 75 osôb. Sauna Delfín od pondelka nebude v prevádzke.



"Za dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je pri organizovanej športovej činnosti (kluby, preteky, súťaže, kurzy) zodpovedný organizátor," uviedla STaRZ.