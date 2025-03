Do podpolianskej obce Detvianska Huta pribúdajú obyvatelia i domy

Detvianska Huta 21. marca (TASR) - Noví obyvatelia i domy do podpolianskej obce Detvianska Huta pribúdajú. Výstavba pokračuje aj tento rok, rozostavaných je osem rodinných domov a niekoľko desiatok rekreačných chát. Úrad v súčasnosti eviduje 83 žiadostí o povolenie na rôzne druhy stavieb. TASR o tom informoval starosta obce v Detvianskom okrese Pavel Šulek.



Dodal, že za posledných šesť rokov prišlo do dediny trinásť nových rodín. Pribudlo tak 54 obyvateľov, z toho je 27 detí. Podľa neho vo väčšine prípadov pochádzajú ľudia z miest, napríklad z Bratislavy, Nitry i z Trnavy. "Rovnako aj tí, ktorí si stavajú rekreačné chaty, sú viackrát zo západného Slovenska alebo z Lučenca," objasnil s tým, že v súčasnosti má Detvianska Huta cez 700 obyvateľov.



Poplatok za komunálny odpad je v súčasnosti 32 eur, vlani to bolo 25 eur na osobu a na rok. Podľa Šuleka je najväčšou nevýhodou získavanie finančných prostriedkov na opravu miestnych komunikácií. "Všetko ostatné i chod obce sa dá. Asfaltovanie alebo opravovanie ciest je však náročné, z obecného rozpočtu sa to nedá financovať," podotkol. Povedal, že obec je rozsiahla a má viac ako 60 kilometrov ciest. Skladá sa totiž z centrálnej časti a piatich osád. Na jar naplánovali asfaltovanie cesty do osady Komárno.



Starosta potvrdil, že projektové dokumentácie na obnovu a investície majú pripravené. Obnoviť by chceli kultúrny dom, rekonštrukcia a nadstavba je naplánovaná na budove obecného úradu. "Pripravený máme projekt na novú tribúnu pri futbalovom ihrisku, ďalej strechu multifunkčného ihriska, kde mávame počas zimy ľad a deti sa tam korčuľujú," reagoval. Peniaze by chcela samospráva získať z výziev, ktoré zverejní štát. Prioritou je výmena okien na budove základnej školy. Projekt by chceli uskutočniť z podporných mechanizmov Európskej únie. "Financie by boli aj na zateplenie budovy, keďže je stále v pôvodnom stave a má už viac ako 55 rokov," dodal.