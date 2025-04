Do podpolianskej obce Stožok pribúdajú noví obyvatelia i rodinné domy

Stožok 8. apríla (TASR) - Noví obyvatelia i domy do podpolianskej obce Stožok v Detvianskom okrese pribúdajú. Výstavba pokračuje aj tento rok. V súčasnosti je výstavba za materskou školou, kde je 16 pozemkov pre rodinné domy. TASR o tom informovala starostka obce Darina Petrincová.



Dodala, že pre výhodnú polohu obce, blízkosť miest Detva a Zvolen a dopravnú dostupnosť sa Stožok stáva vyhľadávaným miestom pre bývanie. Do nových rodinných domov a obecných nájomných bytov sa však sťahujú aj cudzí ľudia, ktorí nie sú rodení Stožkári. Pochádzajú nielen z Podpoľania, ale aj z okolitých miest a obcí. „Nájomných bytov je momentálne 95. V súčasnosti sú všetky obsadené a je o ne veľký záujem, máme veľa žiadostí,“ spomenula s tým, že nové takéto bytovky však ďalej neplánuje budovať.



Ako ďalej uviedla, aktuálne je dopyt po malých pozemkoch a preto vznikajú v Stožku ulice, ako napríklad nad kostolom. „Je to výhodné pre obec, pretože nie je potrebné riešiť infraštruktúru na veľké vzdialenosti,“ objasnila. Doplnila, že od roku 2020 zaviedla samospráva poplatok za rozvoj, v súčasnosti je to suma desať eur za štvorcový meter.



Pripustila, že ľudia jej veľakrát vyčítajú, že povoľuje výstavbu a infraštruktúra dediny chýba. V prípade, že nestačí obecný zdroj vody, je podľa nej v prípade výpadku možnosť napojiť sa na Hriňovú. „Čističku máme novú, tam je zas problém zle napojených občanov. Pri hlavnej ceste majú dažďovú vodu napojenú do splaškovej kanalizácie,“ reagovala. Potrebné je, aby sa obyvatelia napojili správne. To znamená rozobrať chodník a vykopať prípojku nanovo.



Stožok sa za uplynulé roky počtom obyvateľov takmer zdvojnásobil. V súčasnosti v ňom žije takmer 1200 ľudí. Na prilákanie nových, najmä mladých ľudí slúžili v minulosti viaceré rozvojové programy. V obci naštartovali bytovú a rodinnú výstavbu a vybudovali aj športový areál.